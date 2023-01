Grünes Licht für Nachtslalom der Frauen in Flachau

Auch in St. Anton machten sich die Anstrengungen an der Karl-Schranz-Rennstrecke, auf der am 14. Jänner eine Abfahrt (11 Uhr) und am 15. ein Super-G (12.30 Uhr) in Szene gehen, ebenfalls bezahlt. „Die aktuelle Wetterlage hat es dem Pistenteam rund um Pistenchef Simon Hafele aber alles andere als einfach gemacht“, erläuterte der Sportliche Leiter Ski alpin im ÖSV, Herbert Mandl.