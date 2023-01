Kaum aus dem Häfn: Becker jettet auf Luxus-Insel

Die wohl schlimmsten Monate seines Lebens hat er hinter sich, jetzt genießt Boris Becker sein Leben wieder in vollen Zügen - und vor allem in Freiheit! Wenige Wochen nach seiner Entlassung aus britischer Haft - wegen Insolvenzvergehen - meldete sich der dreifache Wimbledon-Sieger via Social Media mit Silvester-Grüßen von der Luxus-Insel São Tomé.