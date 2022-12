Haft vorbei: Nun will Becker seine Lilian heiraten

In guten wie in schlechten Zeiten. Regelmäßig hatte De Carvalho Monteiro den 55-Jährigen im Gefängnis besucht, nachdem er wegen eines Insolvenzvergehens zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. Wie Insider britischen Medien erklärt haben, sei Becker unfassbar dankbar und verliebt in die Risikoanalystin.