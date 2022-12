Abfallstoffe in Recyclinganlage gerieten in Brand

Im benachbarten Rheineck rückte die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 17 Uhr zu einem Einsatz in den Recyclingbetrieb an der Langenhagstraße aus. Der Brand am Schweizer Standort des Vorarlberger Unternehmens Loacker war auf dem Gelände der Wiederverwertungsanlage in einer einseitig offenen, überdachten Betonnische ausgebrochen.