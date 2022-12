Skifahrer kam von Piste ab und prallte gegen Baum

Bei Sprung in Rücklage geraten

Nur ein paar Minuten später musste die Pistenrettung am Stubaier Gletscher ausrücken. Ein 12-jähriger Deutscher, ausgerüstet mit Ski, Stöcken und Helm, geriet im Beisein seiner Familie bei einem Sprung im Snowpark in Rücklage, prallte mit dem Rücken auf die Schneeoberfläche und blieb verletzt auf der Piste liegen. Auch der Bub wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.