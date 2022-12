Irre! Mensur versetzt ganzen Ally Pally in Ekstase

Unmögliches möglich

Tatsächlich steht Suljovic jetzt vor einer „irrwitzigen“ Aufgabe, wie es der englische Kommentator nennt. Will er im Spiel bleiben und auf 2:3 in Sätzen verkürzen, muss er - fast unmöglich - 161 checken. Mensur wirft. Triple-20. Jubel in der Halle. Triple-17. Die Fans können sich kaum noch halten, sind knapp vor der Explosion. „Come on now“, brüllt der Kommentator: „Bullseye!“. Und tatsächlich, Mensur trifft exakt in die Mitte des Boards, macht das Unmögliche möglich und sichert sich den fünften Satz. Der „Ally Pally“ tobt, verwandelt sich flugs in einen riesigen Suljovic-Fanklub, feiert, tanzt, singt. Und die beiden Kommentatoren packen ihr Leben nicht mehr. Michael van Gerwen offenbar auch nicht, wie sein Gesichtsausdruck suggeriert.