Böller und Raketen sind für Tiere blanker Horror

Katzen und Hunde in der Silvesternacht im Haus lassen

So sollten die Tiere in der Silvesternacht zu Hause bleiben. „Wenn möglich in einem Raum, der besonders lärmgeschützt ist“, so Ziegler. Er rät auch Fenster und Terrassentüren geschlossen zu halten, damit die Tiere in ihrer Panik nicht davonlaufen. Besonderer Tipp für die Hundebesitzer: Das Gassigehen auf den frühen Nachmittag vorverlegen!