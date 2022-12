Keiner interessiert sich mehr für Corona außer ...

Dass Wien wirklich anders ist, zeigt sich vor allem auch in seinem Alleingang in Sachen Corona. Nach wie vor braucht man in der schönen Bundeshauptstadt für den Besuch im Spital einen negativen PCR-Test und in den Öffis und Apotheken eine FFP2-Maske. Warum? Weil der Wiener offensichtlich die Bevormundung liebt.