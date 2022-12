Weihnachtsgeschenke landen jetzt im Pfandleihhaus

Nach knapp drei Jahren Corona und fast einem Jahr Ukrainekrieg gehen vielen die liquiden Mittel aus. Experten sind überzeugt: Die Krise ist längst in der Mittel-, wenn nicht sogar in der Oberschicht angekommen. Die veränderten Kundenströme lassen darauf schließen. „Mittlerweile werden Lebensversicherungen und Porsches mit Werten im sechsstelligen Bereich versetzt“, so eine Insiderin. Das seien hauptsächlich Geschäftstreibende, die jetzt dringend Liquidität im Unternehmen bräuchten. Die Gründe dafür sind vielfältig: „Vielleicht warten einige auch noch auf Unterstützung oder Förderungen.“