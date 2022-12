Müssen Sie noch Weihnachtsgeschenke besorgen?

Bevor es am 24. Dezember still wird, wird es noch einmal laut. Denn einige machen sich erst wenige Stunden vor dem Fest auf die Suche nach Weihnachtsgeschenken, und das kann dann abenteuerlich werden - filmreife Einlagen und spezielle Sonderwünsche inklusive, wie eine Verkäuferin erzählt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Fehlt Ihnen noch das eine oder andere Geschenk oder können Sie sich heute entspannt zurücklehnen, weil alle Einkäufe erledigt wurden? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!