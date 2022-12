Pflegerin rettete Mann (85) aus verrauchtem Zimmer

Brenzlige Szenen in der Nacht auf Freitag in einem Innsbrucker Seniorenheim: Im Zimmer eines 85-Jährigen war aus bisher unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Pflegepersonal konnte den Mann retten. Der Pensionist und zwei Pfleger mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert werden.