Salzburgs Kirchen sind für Weihnachten gerüstet

Der 24. Dezember ist heilig für die Christen - in übertrieben pompösen Schmuck drückt sich diese Tatsache in den Gotteshäusern im Vorfeld aber nicht aus. Von Kaprun im Pinzgau nach St. Maragerethen in den Lungau bis rauf auf die Festung Salzburg in die St. Georgs-Kirche: Weniger ist mehr, scheint das Motto zu lauten: „Am besten ist in dieser Zeit gar kein Schmuck“, sagt Dietmar Koisser.