Polizei fasst Verdächtigen nach Bankraub

Für jenen Mann, der am Montag die Volksbank in der Salzburger Saint-Julien-Straße überfallen haben soll, wurde die Luft nun zu dünn. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung gingen bei der Polizei zahlreiche Hinweise auf die Identität des mutmaßlichen Bankräubers ein. Am Donnerstagnachmittag nahm die Polizei einen Verdächtigen in der Stadt Salzburg fest