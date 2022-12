Ex-LASK-Ehrenpräsident sieht Impuls durch WM-Titel

Starhemberg, der den Finalkrimi gegen Frankreich in Eferding sah, aber auch während der 120 Minuten samt Elfmeterschießen mit Freunden und Bekannten in Argentinien simste: „Dazu ist das Land nun in aller Munde. Alle reden über Argentinien, sind auch davon beeindruckt, mit wie viel Stimmung, Euphorie, Emotion und Tränen man den Titel feiert.“