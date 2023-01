Sexy Kärntnerin: „So mache ich Geld mit OnlyFans“

Freizügige Fotos im Internet verkaufen und damit reich werden - so einfach lassen Laura Wendler & Co. das Geschäft mit der Foto- und Video-Plattform OnlyFans aussehen. Was eigentlich hinter dem sozialen Netzwerk steckt, ob junge Menschen so tatsächlich einfaches Geld verdienen und ob es dafür ein Gewerbe in Österreich braucht, verrät eine junge Kärntnerin der „Krone“.