NÖ: 50-Jähriger bei Verkehrsunfall getötet

Der Weinviertler starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Das Auto des 50-Jährigen war ins Schleudern geraten und in das Schwerfahrzeug gekracht, an dessen Steuer ein ebenfalls im Bezirk Mistelbach wohnhafter 37-jähriger rumänischer Staatsbürger saß.