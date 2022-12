Alko-Lenker (42) kracht in Tirol gegen Leitpflock

Zu kurvenreich für einen Deutschen (42), der mit seinem Pkw in Vorderthiersee Richtung Kufstein unterwegs war, entpuppte sich die Thierseestraße. Bei Kilometer 3 kam der Mann am Sonntag gegen 17 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, das Auto stieß in der Folge gegen einen Leitpflock und ein Verkehrszeichen.