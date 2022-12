„Leute drehen durch“ - ÖGB-Chef für Gaspreisbremse

Thema in der „Pressestunde“ mit dem ÖGB-Präsidenten war natürlich auch der Fachkräftemangel. Hier drängte er auf „gute Arbeitsbedingungen“ - nicht nur hinsichtlich des Lohnes, sondern auch in puncto Planbarkeit der Dienstpläne, also Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben. Man sehe in der jetzigen Phase, dass „viele dort hingehen wo es das gibt“. Genützt werden müsse das Potenzial von rund 60.000 Müttern, die wieder oder wieder mehr arbeiten möchten, drängte Katzian auf einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Außerdem mahnte er die Unternehmen, wieder mehr junge Leute auszubilden - also Lehrlinge aufzunehmen.