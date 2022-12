Eklat! Hakimi attackiert FIFA-Präsident Infantino

Dass es Marokkos Nationalteam bis ins Halbfinale der Fußball-WM in Katar schaffen wird, hätte vor dem Turnier wohl kaum jemand für möglich gehalten. So schön dieses Märchen sich auch entwickelte, so getrübt ging es zu Ende. Nachdem sich die „Atlas-Löwen“ Kroatien im Spiel um Platz drei mit 1:2 geschlagen geben mussten, kochten bei den Spielern die Emotionen über. Sogar FIFA-Boss Gianni Infantino wurde verbal attackiert.