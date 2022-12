Marokko präsentiert sich als schlechter Verlierer

„Das war kein faires Verhalten“

„Servus“-TV-Experte Steffen Freund dazu: „Das war kein faires Verhalten. In meiner Zeit war das immer so, dass man da steht und dem Sieger applaudiert.“ Und auch Jan Åge Fjørtoft sah es ähnlich. „Klar steht man normal da draußen“, so der ehemalige Rapid-Stürmer, „aber die Spieler waren auch sicher enttäuscht.“