Innsbruck gewinnt in Graz, VSV siegt weiter

Torsperre beendet

In Ungarn beendete Anthony Luciani für den VSV in der 17. Minute die Torsperre der Gastgeber. Fehervar hatte davor 236 Minuten keinen Gegentreffer erhalten und war dem Ligarekord des KAC (262 Min.) recht nahe gekommen. Matchwinner für die zum fünften Mal in Serie erfolgreichen Villacher war Chris Collins mit dem Siegtreffer zum 3:2 in der 44. Minute.