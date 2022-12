Land gab grünes Licht für Schlotterer-Ausbau

Projektgegner bleiben weiterhin kämpferisch

Schlotterer will dank des Neubaus 700 neue Arbeitsplätze in der Tennengauer Gemeinde schaffen. Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP) unterstützte die Ausbaupläne von Anfang an. Die Bürgerinitiative „Rettet die Adnetfelder“ wetterte monatelang gegen das Projekt. Sie sammelten 430 Unterschriften für eine Bürgerbefragung zum Schlotterer-Neubau - und scheiterten. Die Wahlbehörde der Gemeinde erklärte alle Unterschriften für ungültig.