Ausweichverkehr: Tirol setzt wieder auf Fahrverbot

Diese Maßnahme tritt zu Weihnachten in Kraft und gilt dann bis inklusive Ostermontag. Bei Bedarf können auch Dosierampeln zum Einsatz kommen. „Die Fahrverbote gelten lediglich für jene Fahrzeuge, die das niederrangige Straßennetz als Ausweichroute nutzen - sowohl Anrainer als auch sonstiger Ziel- und Quellverkehr (an- und abreisende Gäste, Warenanlieferung, usw.) sind nicht von den Fahrverboten betroffen“, berichtete das Land am Freitag.