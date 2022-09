„Stauflüchtlinge“ in Tirol: 73.000 Zurückweisungen

„Auch heuer dringend notwendig“

Für die Tiroler Politik zeigten die Zahlen, dass die Abfahrverbote „auch heuer dringend notwendig“ waren. „Nach Rücksprache mit Expertinnen und Experten konnten an den verkehrsreichen Wochenenden im Ortsgebiet von Reutte, in Kufstein und im Großraum Innsbruck größere Behinderungen und ein Verkehrskollaps verhindert werden“, erklärten Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und seine Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) in einer Aussendung. Ziel-, Anrainer- und Quellverkehr waren ausgenommen.