ÖSV-Dame: Mit Virus im Bett zur Erholung gezwungen

Auch Cornelia Hütter hat die Zeit zu Hause gemütlich verbracht. „Ich war einige Tage in Kumberg. Mir hat der Jetlag ziemlich zu schaffen gemacht. Die ersten Tage hab ich fast nur geschlafen. Aber das hat mein Körper gebraucht.“ Die letzten zwei Tage war Training in Südtirol angesagt. Die Devise ist auch bei Hütter klar: Voller Angriff. „Das Niveau ist hoch, die Rückstände knapp. Und Sophia Goggia ist nicht unschlagbar.“ In der Schweiz stehen am Freitag und Samstag je eine Abfahrt, am Sonntag der Super-G auf dem Programm.