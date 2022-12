Sechs Tote bei Polizeieinsatz in Australien

Bei einem Polizeieinsatz auf einem entlegenen Anwesen in Australien sind am Montag sechs Menschen getötet worden, darunter zwei junge Polizisten. Diese seien im Zuge von Ermittlungen in einem Vermisstenfall zu einem Grundstück am Rande der Kleinstadt Wieambilla im Bundesstaat Queensland gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit.