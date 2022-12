Salzburger Stadion-Parkplätze erzeugen bald Strom

Das Land fördert das Projekt der Creneaux Immobilien GmbH, wie auch neun weitere Projekte im ganzen Bundesland. Photovoltaik-Dächer bekommen auch Parkplätze des Druckzentrums in Salzburg-Maxglan, Graskraft Steindorf, das Autohaus Lindner in Hof, ein Lagerplatz der Norbert Loindl Installationen GmbH in Neumarkt, Pölzleitner Transporte in Neumarkt, Sony DADC in Thalgau, die Panzerhalle in Salzburg-Maxglan und das Salzburger Landeskrankenhaus.