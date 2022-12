Fuschl hat die meisten Autos im Bundesland

Im Schnitt gibt es 572 Autos pro 1000 Einwohner

Hüttschlag liegt laut Statistik Austria und VCÖ-Auswertung am anderen Ende des Spektrums. In der kleinen Pongauer Gemeinde kommen nur 470 Autos auf 1000 Einwohner. Weniger als die Hälfte der Hüttschlager besitzen also einen Pkw.