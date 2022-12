Englands Kicker stehen trotz Aus hinter Southgate

Trainer braucht Zeit

Auch Abwehrspieler Harry Maguire lobte den Coach infolge der 1:2-Niederlage, bei der Kapitän Harry Kane einen Elfmeter verwandelte und einen weiteren über das Tor schoss: „Wir Spieler lieben Gareth, er war großartig zu jedem von uns.“ Southgate selbst will offenbar keinen schnellen Entschluss fassen. „Ich brauche Zeit, um korrekte Entscheidungen zu treffen. Es ist sehr emotional. Du hast so viele unterschiedliche Gefühle bei so einer WM. Es kostet so viel Energie, enorm viel Energie“, hatte er im Anschluss an die Partie in der Nacht zum Sonntag erklärt. Am Sonntag verließen die „Three Lions“ ihr Teamquartier in Al Wakrah.