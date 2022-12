Als Jesus-Ersatz: Arsenal jagt nach Barcelona-Star

Wie die deutsche „Sport Bild“ schreibt, sind die „Gunners“ hinter Ferran Torres her. Die Leistung des Spaniers, der erst vergangen Winter zu den Katalanen gewechselt war, blieb unter Trainer Xavi bislang unter den Erwartungen, in 13 Liga-Spielen gelangen ihm nur zwei Tore, Mitspieler Robert Lewandowski traf indes in 14 Partien satte 13 Mal. Generell steht der 22-Jährige im Schatten des Polen, ein Tapetenwechsel könnte die Karriere des Stürmers womöglich besser ankurbeln.