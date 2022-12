Neuer Neuer: Nübel - oder gar Livakovic?

Weil Manuel Neuers Zukunft nach dessen Ski-Unfall ungewiss ist, laufen die Transfer-Spekulationen heiß. Gehen die Bayern mit Sven Ulreich als Einser-Goalie in die Rückrunde? Oder werden sie doch am Transfermarkt aktiv. Immer wieder fällt da der Name Alexander Nübel. Aber auch Kroatiens WM-Held Dominik Livakovic ist jüngst als „neuer Neuer“ im Gespräch.