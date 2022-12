Schnee wurde junger Pkw-Lenkerin zum Verhängnis

In der Folge überschlug sich das Auto und landete in einem Waldstück auf dem Dach. Die Lenkerin und ihre Beifahrerin (17) konnten sich trotz erheblicher Verletzungen selbst aus dem Fahrzeug befreien und alarmierten die Rettungskräfte. Die Mädchen wurden ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.