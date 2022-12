Nußdorf: Die Ortschaft der Vereine

Im Sommer schloss ein Bauträger ein großes Wohnungsprojekt in Nußdorf ab. 64 Wohneinheiten sind dabei entstanden. „Da war es uns wichtig, dass die Wohnungen mehrheitlich an Nußdorfer vergeben werden. Wir wollen, dass junge Familien bei uns im Ort bleiben“, sagt die Bürgermeisterin Waltraud Brandstetter. Damit auch die Sprösslinge weiterhin genug Platz in der Schule haben, hat die Gemeinde die Volksschule vergangenes Jahr erweitert – und nun auch in Zukunft genug Platz für die Bildung der Kinder. „Wir haben mittlerweile alle Klassen doppelt besetzt“, sagt Brandstetter. Das Vereinsleben ist im Flachgauer Ort sehr wichtig: „Wir haben 40 eingetragene Vereine hier“, erzählt die Bürgermeisterin stolz.