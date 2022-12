Nach Tränen-Drama: Neymar deutet Rücktritt an

Vier Jahre Trauer

Die vor dem Viertelfinale überragenden Brasilianer wurden in dem Moment gestoppt, in dem ganz Südamerika schon vom Superclasico gegen Argentinien am kommenden Dienstag im Halbfinale träumte. „Wir hatten es in der Hand und es ist uns entglitten“, sagte Führungsspieler Casemiro nach der Niederlage. Brasilien ist in tiefer Fußball-Trauer, die angestrebte „Hexa“ wird mindestens vier weitere Jahre warten müssen. „Wir sind traurig, aber wir stehen wieder auf und schauen nach vorne“, sagte Kapitän Thiago Silva in einer ersten Reaktion.