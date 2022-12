Kroatien gegen Brasilien - ab 16 Uhr LIVE

Leistungssteigerung nötig

Kroatien zog erst dank eines Erfolgs im Elfmeterschießen gegen Außenseiter Japan in das Viertelfinale ein und steht nun vor einer weitaus schwierigeren Aufgabe. Angeführt von den erfahrenen Luka Modric, Dejan Lovren, Ivan Perisic und Marcelo Brozovic will der Finalist von 2018 zum zweiten Mal in Serie das Halbfinale einer WM-Endrunde erreichen, dafür braucht es allerdings eine deutliche Leistungssteigerung.