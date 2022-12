Markus Hinterhäuser: „Es geht um Verführung“

Ich würde jedem jungen Menschen sagen: Komm einfach! Es gibt Karten, die so zugänglich sind. Die sind sogar billiger als ein Wochenende, das man in einem Lokal oder Restaurant verbringt. Es ist natürlich auch in Ordnung, wenn sich junge Menschen dafür entscheiden, aber die Festspielkarten sind billiger. Und keine Angst, Ihr werdet was mitbekommen. Auch wenn Ihr es vor Ort nicht gleich versteht und es seine Zeit braucht, um sich zu entfalten, aber es bleibt euch. Das Erlebnis, allein wenn sich ein Vorhang öffnet, wenn eine Musik erklingt, wenn überwältigend gesungen wird, dann greift das jeden an.