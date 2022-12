Little Simz: Die britische Königin im Rap-Game

Neues Album am Montag

Wenn die 28-Jährige nicht die Bühne entlangteufelt, versucht sie sich am Keyboard oder nimmt bei „I See You“ einen blütenweißen Bass in die Hand. Vor dem elegischen „Miss Understood“ setzt sie, nonchalant auf einem Barhocker sitzend, zu einer Rede über ihr Leben, ihren Aufstieg und die Möglichkeit, dass es jeder schaffen kann, an. Ganz am Ende gibt es auch noch einen erfreulichen Ausblick auf die nähere Zukunft. Vor wenigen Tagen kündigte sie in einer Instagram-Story an, dass sie bald ein neues Album namens „No Thank You“ veröffentlichen würde - auf der Gasometer-Bühne verrät sie exklusiv, dass das bereits am Montag der Fall sein wird. Ein erster Vorgeschmack ist der brandneue Song „Moving Alone“, der mit harten Trap-Beats und aggressivem Shouting in eine ganz andere, weitaus kompromisslosere Richtung geht. Bei Simbi bleibt es immer spannend.