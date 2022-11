Angestellte dürfen bei FACC ganz zu Hause bleiben

Um für neue Beschäftigte attraktiv zu sein, bieten die Innviertler Flexibilität an, wo es nur möglich ist. So können Angestellte sogar komplett im Homeoffice arbeiten. Schwieriger ist das in der Produktion, für die derzeit das Modell der Vier-Tage-Woche geprüft wird. Ob sie eingeführt wird, ist offen. Die Situation sei komplex, heißt es.