EM-Qualifikation: Schweres Los für ÖFB-U19-Team

- Österreichs U19-Fußballnationalteam hat in der ersten Qualifikationsrunde für die EM 2024 in Nordirland ein schweres Los gezogen. Die Mannschaft von Teamchef Oliver Lederer trifft im Herbst kommenden Jahres auf England, Wales und Montenegro, ergab die Auslosung am Donnerstag in Nyon. Gastgeber des Turniers ist Montenegro, die beiden erstplatzierten Teams sowie der beste der 13 Gruppendritten steigen in die Eliterunde im Frühjahr 2024 auf.