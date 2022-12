Ex-Bulle zieht Vöcklamarkt Thailand vor

„Es gab noch Angebote aus dem Ausland, wie zum Beispiel aus Thailand, aber mir ist es wichtiger, meine Kinder aufwachsen zu sehen“, erklärt der zweifache Familienvater. Seit dem Aus im Ländle war der Linksaußen vereinslos, „eine schwierige Zeit“ für den ehemalige U21-Teamkicker. Der sich wieder in Seekirchen niederließ, künftig in Schleedorf unter die Häuslbauer geht. „Ich hab mich in der Umgebung nach Möglichkeiten umgesehen.“ Und der Ex-Bulle ist auch fündig geworden, kickt künftig für Vöcklamarkt in der Regionalliga Mitte.