Erinnerungen an den Lehener Kult-Tempel

Bereits zum 20. Mal jährte sich dieser Tage der Abschied vom alten Lehener Stadion. Am 4. Dezember 2002 gingen nach einem Legendenspiel mit Hans Krankl & Co. sowie einem 2:1-Sieg von Austria Salzburg gegen Sturm Graz vor 6000 Fans die Lichter aus. Ewald Brenner besorgte beide Tore – ein Abschied nach Maß. 31 Jahre lang war das Stadion in Betrieb, wurde erst im Jänner 2006 abgerissen.