Um Geld gebettelt und ältere Frau geschlagen

Mehrmals gebettelt

Laut Beschreibung handelte es sich um einen südländischen Mann im Alter zwischen 35 und 45 Jahren, der 1,75 bis 1,80 Meter groß ist und braune, längere Haare hat. Die Statur wird als schlank beschrieben, er soll ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Zu dem Vorfall war es bereits am 29. November gegen 15 Uhr gekommen. Erste Erhebungen haben ergeben, dass der Verdächtige an diesem Tag auch an anderen Stellen in Mattersburg gebettelt hatte. So wurde er etwa in der Franz-Liszt-Gasse gesehen.