Auto von Radstädter FPÖ-Bürgermeister demoliert

Das Auto war am Übungsplatz der Fahrschule in Radstadt (Salzburg) abgestellt. Die unbekannten Täter wüteten nicht nur einmal. Von Donnerstag auf Freitag Woche schlugen sie die Scheiben beim Übungsfahrzeug der Fahrschule ein. In der Nacht auf Samstag schlugen sie dann weitere Scheiben ein und überzogen das Auto mit an Christian Pewny gerichteten Beschimpfungen.