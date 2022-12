Größter Innovationshub feiert 5-jähriges Bestehen

Innovation der Mitglieder als Mission

Auch N26-CEO Stalf teilte seine Einschätzungen: „Wien ist ein Standort mit hoher Lebensqualität, top Universitäten und bietet ein internationales Umfeld. Zusammen mit seiner zentralen Lage macht das Wien insbesondere für Tech-Talente aus Osteuropa spannend.“ weXelerate will auch in Zukunft notwendige Impulse für eine zukunftsorientierte Gesellschaft herbeiführen und macht folglich die Innovation seiner Mitglieder zur eigenen Mission. Auch Simona Huebl, CEO von i5growth, zeigt sich vom Event begeistert: „Man kann als Technologiestartup in Österreich definitiv international erfolgreich werden, solange man groß genug denkt. Das haben die letzten Jahre bewiesen.“