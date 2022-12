Autolenker lief nach Unfall vor der Polizei davon

Keinen alltäglichen Einsatz erlebten Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in Großhöflein. Ein Auto war in der Nähe des Sportplatzes von der Fahrbahn abgekommen und zwischen Bäumen und Sträuchern gelandet. Ein Spaziergänger entdeckte den Wagen. Als er sah, dass sich noch eine Person im Auto befand, wählte er den Notruf. Nur kurze Zeit später trafen sowohl Exekutive als auch die Feuerwehr bei der Unfallstelle ein.