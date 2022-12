ÖSV-Duo im Sprint-Viertelfinale out - Kläbo siegt

Den Sieg sicherte sich der schon zum vierten Mal in der noch jungen Saison erfolgreiche Norweger Johannes Hösflot Kläbo. Den Frauenbewerb ohne Österreicherin gewann wie in Ruka die Schwedin Emma Ribom. Teresa Stadlober und auch Mika Vermeulen sind erst wieder am Sonntag im 20-km-Massenstart in der klassischen Technik an der Reihe.