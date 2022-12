Mini-Beugestrafe - macht U-Ausschuss so noch Sinn?

Da Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid im ÖVP-U-Ausschuss auf den Großteil der Fragen des Richters nicht geantwortet hatte, muss er nun eine Beugestrafe in Höhe von 800 Euro zahlen - eine Bagatelle. Dadurch stellt sich die Frage, ob ein U-Ausschuss bei dieser geringen Strafe für sein Schweigen so noch Sinn macht. Wie sieht die „Krone“-Community den Sachverhalt? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!