Nichts brennt besser als ein Christbaum

Ex in zehn Sekunde

Zehn Sekunden. Länger braucht es nicht, bis der Baum lichterloh brennt. Sind Vorhänge oder Möbel in der Nähe, folgt ihm bald darauf das ganze Zimmer. „Adventkränze und Bäume stehen wochenlang in geheizten Räumen, trocknen völlig aus, eine Kerzenflamme erreicht 1400, ein Sternspritzer 1200 Grad, das geht dann natürlich schnell“, erklärt Oswald Murisciano von der Brandverhütungsstelle.