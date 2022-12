Vorwürfe häufen sich: Machtmissbrauch im Heer?

Foltervorwürfe und angebliche sexuelle Übergriffe: Das österreichische Bundesheer fällt derzeit nicht sonderlich positiv auf. Besonders in den letzten Wochen haben sich die negativen Schlagzeilen auf Grund zwei schwerer Vorwürfe gehäuft. Gemeinsam mit Paul Tikal, dem leitenden Redakteur von krone.at - spezialisiert auf den Bereich Wehrpolitik - schaut sich Podcasterin Annie Müller Martínez in dieser Folge vom „Wie gibt’s das?!“-Podcast mal genauer an, was derzeit im Bundesheer los ist. Im Fokus stehen die im Heer herrschenden, strengen Machtstrukturen und Hierarchien, die Frage inwiefern es dadurch vermehrt zu Machtmissbrauch kommt und wie man diesen besser vermeiden kann.