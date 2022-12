Jugend-Bande in Salzburg beschäftigt Polizei

In der Salzburger Elisabeth-Vorstadt im Bereich eines Parkhauses zum ersten Raubüberfall des Abends: Ein 30-jähriger Rumäne wurde durch fünf Täter überfallen und zur Herausgabe von Bargeld genötigt. In diesem Augenblick fuhr eine Polizeistreife der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) am Tatort vorbei und nahm den Raub wahr. Die Täter flüchteten bei Anblick der Beamten. Drei Polizisten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten innerhalb kurzer Zeit alle fünf Täter einholen und festnehmen.